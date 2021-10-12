Мінагрополітики: За 100 днів ринку землі уклали понад 28 тисяч угод
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
no one cares / Unsplash
В Україні за 100 днів від моменту запуску ринку землі уклали понад 28 тисяч угод щодо понад 70 569 га землі. Про це міністр аграрної політики Роман Лещенко повідомив у вівторок, 12 жовтня.
Крім цього, ціна на землю сільськогосподарського призначення йде вгору — станом на 9 жовтня вона становить у середньому близько 43 879 гривень за гектар. Для прикладу, 30 липня Міністерство аграрної політики заявляло, що у середньому один гектар землі коштує 40 тисяч гривень.
Лещенко додав, що зараз ключовим завданням та пріоритетом є зробити публічними й доступними всю інформацію та всі ключові операції, які відбуваються на ринку землі. Система Prozorro з початку жовтня вже приймає заявки на електронні торги з оренди та продажу земель, а перші аукціони відбудуться вже на початку листопада.
Паралельно з цим продовжують виявляти випадки незаконної приватизації державних земель — на геопорталі вже опублікували інформацію про тих, хто всупереч закону декілька разів скористався своїм правом на отримання землі.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів. Ринок землі офіційно запрацював з 1 липня 2021 року і не діятиме на окупованих територіях.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше ніж 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Питання про продаж землі іноземцям буде вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.