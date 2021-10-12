МОЗ: Діти зможуть їздити міжобласним транспортом без сертифікатів про вакцинацію та ПЛР-тестів
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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МВС
Карантинні обмеження на міжобласні перевезення, які почнуть діяти з 21 жовтня, не поширюватимуться на неповнолітніх.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без надання негативних тестів на COVID-19 і сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення», — наголосив він.
Водночас міністр нагадав, що всі, хто старші за 12 років, зобов’язані носити захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема у транспорті.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося. Серед лідерів за поширенням вірусу в Україні великі міста — Харків, Запоріжжя, Дніпро й Одеса.
- 6 жовтня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчими днями кілька областей України можуть потрапити до «червоної» зони карантину.
- 11 жовтня Кабмін ухвалив рішення про запровадження нових правил пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня потрапити до поїзда, автобуса чи літака можна буде лише за умови наявності сертифікату про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту на коронавірус.