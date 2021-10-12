Україна та ЄС оприлюднили спільну заяву за підсумками 23-го саміту

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Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської Ради Шарль Мішель та глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн ухвалили спільну заяву за результатами 23-го саміту Україна – ЄС.

Повний текст заяви опублікований на сайті Офісу президента.

Загалом заява містить 25 пунктів, серед яких підтримка судової реформи в Україні, засудження російської агресії на Донбасі та в Криму, а також підтримка інтеграції України в ЄС.

«Євросоюз підтвердив свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах», — йдеться у тексті документу.

Сторони також підкреслили необхідність подальших зусиль України задля забезпечення незалежного та ефективного функціонування антикорупційних та правоохоронних органів.

«ЄС привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі з впливом приватних інтересів (деолігархізація), зокрема шляхом юридично обґрунтованого ухвалення та впровадження відповідного законодавства, та закликав до подальших кроків України на цьому напрямку», — зазначили в ОП.

Президенти також підняли тему катастрофи MH17.

«Ми підкреслили нашу повну підтримку всіх зусиль із встановлення правди, справедливості та відповідальності перед 298 жертвами та їхніми найближчими родичами за збиття рейсу MH17. Ми закликали у цьому зв’язку Російську Федерацію визнати свою відповідальність та докласти максимальних зусиль для притягнення винних до відповідальності за збиття рейсу MH17», — йдеться у заяві.