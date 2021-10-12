В МВС розкрили нові деталі справи Полякова: у машині з нардепом і Джамбулатовим була ще одна людина

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У справі про смерть нардепа від групи «За майбутнє» Антона Полякова з’явилися нові деталі, зокрема в машині з ним і помічником депутата Анни Скороход Русланом Джамбулатовим була ще одна людина.

Про це заявив речник МВС України Артем Шевченко в ефірі «Україна 24».

«Встановлено всіх осіб, із якими Поляков у той вечір і ту ніч перебував, контактував, вечеряв, сідав в одну машину, пересідав в іншу. Є ще третя особа, яка теж перебувала з ними в компанії. Зараз тривають різні слідчі дії, щоб повністю встановити місце, роль і щирість кожного з трьох свідків», — розповів він.

За словами Шевченка, також з’ясувалося, що таксист спочатку дав «не щирі» свідчення.

«Ті свідчення, які він зараз дає під протокол, відрізняються від тих повідомлень, які він робив одразу під час спілкування з поліцейськими на місці, коли вони намагалися реанімувати [Полякова]. Я не знаю, обманув він чи не обманув. Він сказав, що він випадково підібрав пасажира, насправді він певний час їздив за машиною з нашим пасажиром-потерпілим, який певний час їздив по місту з іншим свідком, із яким він провів час у ресторані. Потім потерпілий пересів в автомобіль [таксі]», — пояснив речник МВС.

Водночас Шевченко наголосив, що наразі про підозру нікому не повідомляли, проте версія про природну смерть Полякова не є пріоритетною.

«Оскільки експерти не дали остаточної відповіді щодо впливу виявленого метадону на сам факт смерті, то вона [версія про природну смерть Полякова] поки ще залишається. Не може не залишатися, але, найімовірніше, з логіки слідства, до смерті призвело певне поєднання певних хімічних речовин із певними [речовинами] в організмі потерпілого. Чи це сталося з доброї волі потерпілого, чи це сталося із злим умислом невідомих осіб щодо потерпілого, а він про це не знав, поки що ми говорити не можемо», — зазначив він.

Наразі слідство, окрім версії про природну смерть, також розглядає версію, що Полякова отруїли, а також версію, що нардеп знав про метадон і вжив його самостійно з доброї волі.

«Я не можу зараз сказати, який метадон, в якій кількості метадон, як цей метадон вплинув. Можу сказати тільки про те, що метадон є. Це хімічний факт, який судмедексперти повідомили слідству», — резюмував Шевченко.

Окрім цього, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що приблизно через тиждень можуть з'явитися перші точні результати експертиз.

«Призначена велика кількість експертиз. Я думаю, що згодом уже будуть точні результати експертиз, зокрема і гістологічної — це ще десь мінімум тиждень. Тоді вже можна буде сказати про певну версію, яка буде основною», — сказав він.