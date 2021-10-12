Україна та Євросоюз підписали угоду про «відкрите небо»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Pixabay
Україна та Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про спільний авіаційний простір.
Церемонію підписання транслював Офіс президента України на своїй сторінці у Facebook.
Угоду підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
На церемонії також були присутні президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зазначимо, згідно з документом, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів до України. До того ж тепер європейські перевізники мають право літати на внутрішніх українських рейсах.
«Через вісім років нарешті підписано угоду про спільний авіаційний простір. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей», — заявив Зеленський після підписання угоди.
- Переговори Євросоюзу та України про спільний авіаційний простір завершилися у 2013 році, однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару. Після виходу Британії з ЄС ця проблема перестала існувати.
- Європейський спільний авіаційний простір — це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір. Це має сприяти розвитку авіаційного ринку, простішому доступу авіакомпаній ЄС до рейсів в Україну та, відповідно, здешевшанню квитків.