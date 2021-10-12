Україна та Євросоюз підписали угоду про «відкрите небо»

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Україна та Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про спільний авіаційний простір.

Церемонію підписання транслював Офіс президента України на своїй сторінці у Facebook.

Угоду підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

На церемонії також були присутні президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зазначимо, згідно з документом, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів до України. До того ж тепер європейські перевізники мають право літати на внутрішніх українських рейсах.

«Через вісім років нарешті підписано угоду про спільний авіаційний простір. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей», — заявив Зеленський після підписання угоди.