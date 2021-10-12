Президент Філіппін Дутерте запропонував щепити антивакцинаторів від коронавірусу уві сні

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Президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував вакцинувати від коронавірусу людей, які не хочуть робити щеплення, уві сні.

Про це він заявив у відеозверненні, передає CNN.

«Проблема в тих, хто не хочуть вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму поселенні, підемо туди, поки вони сплять, і зробимо їм інʼєкції уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них додому і зробимо їм інʼєкцію, коли настане ніч. Я зроблю це, я прокладу шлях», — сказав він.

Дутерте наголосив, що єдиний спосіб перемогти коронавірус — зробити щеплення більшості філіппінців.

«Якщо ми продовжимо нарощувати вакцинацію наших людей, разом із нашою послідовною практикою носіння масок, миття рук і соціального дистанціювання, ми зможемо поступово відновити нашу економічну діяльність, тоді ми зможемо сподіватися на краще і по-справжньому щасливе Різдво», — сказав президент Філіппін.

Зазначимо, вакцинація у країні є необов’язковою, а всі щеплення вимагають інформованої згоди.

Станом на 10 жовтня понад 23,1 мільйона філіппінців повністю вакциновані проти COVID-19, а приблизно 26,4 мільйона осіб отримали свою першу дозу.