Президент Філіппін Дутерте запропонував щепити антивакцинаторів від коронавірусу уві сні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Президент Філіппін Родріго Дутерте запропонував вакцинувати від коронавірусу людей, які не хочуть робити щеплення, уві сні.
Про це він заявив у відеозверненні, передає CNN.
«Проблема в тих, хто не хочуть вакцинуватися. Пошукайте їх у своєму поселенні, підемо туди, поки вони сплять, і зробимо їм інʼєкції уві сні. Якщо вони не хочуть, підемо до них додому і зробимо їм інʼєкцію, коли настане ніч. Я зроблю це, я прокладу шлях», — сказав він.
Дутерте наголосив, що єдиний спосіб перемогти коронавірус — зробити щеплення більшості філіппінців.
«Якщо ми продовжимо нарощувати вакцинацію наших людей, разом із нашою послідовною практикою носіння масок, миття рук і соціального дистанціювання, ми зможемо поступово відновити нашу економічну діяльність, тоді ми зможемо сподіватися на краще і по-справжньому щасливе Різдво», — сказав президент Філіппін.
Зазначимо, вакцинація у країні є необов’язковою, а всі щеплення вимагають інформованої згоди.
Станом на 10 жовтня понад 23,1 мільйона філіппінців повністю вакциновані проти COVID-19, а приблизно 26,4 мільйона осіб отримали свою першу дозу.
- Дутерте прийшов до влади в 2016 році. На посаді президента він неодноразово прямо погрожував розправою своїм опонентам або тим, кого вважав злочинцями. Вів безпрецедентну кампанію боротьби з наркоторгівлею, в рамках якої поліції дозволялися позасудові розправи. Війна з наркотиками з 2016 до 2019 року забрала тисячі життів.
- Також Дутерте публічно називав Барака Обаму і Бога «сучими дітьми». З коронавірусом він бореться «залізним кулаком». Поліції він наказував розстрілювати порушників карантину, а невакцинованих вимагав саджати до вʼязниць.
- На початку жовтня Дутерте оголосив, що йде з політики після закінчення його президентського терміну у 2022 році.