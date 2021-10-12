Twitter додала нову функцію для користувачів — видалення підписників

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Соціальна мережа Twitter дала користувачам можливість видаляти своїх підписників без попереднього блокування, як це було раніше.

Щоб видалити підписника потрібно перейти в свій профіль, натиснути вкладку «Підписники», далі на значок з трьома крапками навпроти акаунта і обрати пункт «Видалити цього підписника». Twitter не буде повідомляти користувачам про те, що хтось вилучив їх зі списку підписників.