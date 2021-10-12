Twitter додала нову функцію для користувачів — видалення підписників
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Соціальна мережа Twitter дала користувачам можливість видаляти своїх підписників без попереднього блокування, як це було раніше.
Щоб видалити підписника потрібно перейти в свій профіль, натиснути вкладку «Підписники», далі на значок з трьома крапками навпроти акаунта і обрати пункт «Видалити цього підписника». Twitter не буде повідомляти користувачам про те, що хтось вилучив їх зі списку підписників.
- Раніше компанія Twitter анонсувала нову функцію, яка дозволить обліковим записам позначати себе як «хороших ботів».
- До цього Twitter представила режим безпеки. Він буде захищати користувачів від негативних коментарів і мови ворожнечі, а акаунти-порушники будуть заблоковані на 7 днів.