У Франції з 1 січня 2022 року заборонять продавати овочі та фрукти у пластику

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У Франції з 1 січня 2022 року заборонять пластикову упаковку майже для всіх фруктів і овочів у спробі скоротити кількість пластикових відходів.

Про це Міністерство екології повідомило у понеділок, 11 жовтня.

Закон ухвалили ще у лютому 2020 року, однак зараз визначились із переліком продуктів. Так, уряд опублікував список з приблизно 30 фруктів і овочів, які будуть продаватися без пластикової упаковки. Із овочів це цибуля-порей, кабачки, баклажани, перець, огірки, картопля, морква, круглі помідори, цибуля, ріпа, капуста, цвітна капуста, гарбуз, пастернак, редис, топінамбур. Із фруктів це яблука, груші, апельсини, клементини, ківі, мандарини, лимони, грейпфрути, сливи, дині, ананаси, манго, маракуйя і хурма.

«Закон спрямований на скорочення використання одноразового пластику і стимулювання його заміни іншими матеріалами або багаторазовим пакуванням», — зазначили у Міністерстві екології.

За оцінками експертів, 37% фруктів і овочів продаються в упаковці, і очікується, що цей захід допоможе запобігти понад мільярду непотрібних пластикових упаковок в рік.

Заборона на упаковку є частиною багаторічної державної програми щодо поетапної відмови від пластику. З 2021 року у Франції заборонили пластикові соломинки, чашки і столові прилади, а також коробки з пінопласту на винос. Нарізані фрукти і обмежену кількість «ніжних» фруктів і овочів все ще можна продавати в пластиковій упаковці, але до кінця червня 2026 року це буде поступово припинено.

До кінця червня 2023 року пластикова упаковка буде заборонена для помідорів чері, стручкової квасолі і персиків, а до кінця 2024 року — для салатного цикорію, спаржі, грибів, деяких салатів і зелені, а також вишні. До кінця червня 2026 року малину, полуницю і інші ніжні ягоди потрібно буде продавати без пластику.

З 2022 року в громадських місцях повинні бути встановлені фонтани з водою, щоб скоротити використання пластикових пляшок; преса і рекламні публікації повинні доставлятися без пластикової упаковки, а ресторани швидкого харчування більше не можуть пропонувати безкоштовні пластикові іграшки. З січня 2023 року Франція також заборонить одноразовий посуд в ресторанах швидкого харчування для страв, які споживаються на місці.