У Франції провели дослідження серед 22 млн людей: вакцини знижують ризик померти від коронавірусу на 90%

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Ted Eytan / Flickr

У Франції дослідження за участі 22 мільйонів людей у віці старше 50 років показало, що вакцинація від коронавірусу знижує ризик смерті або госпіталізації на 90%.

Дослідження медична група Epi-Phare опублікувала у понеділок, 11 жовтня.

«Це означає, що вакциновані в девʼять разів менше схильні до ризику госпіталізації або смерті від коронавірусу, ніж не вакциновані», — сказав епідеміолог Махмуд Зурейк, який курирував дослідження.

The Guardian називає це дослідження найбільшим у своєму роді. Його провела наукова група Epi-Phare, яку створила система охорони здоровʼя Франції, її національний фонд медичного страхування і медичне агентство країни. Дослідники порівняли 11 мільйонів вакцинованих людей старше 50 з такою ж кількістю невакцинованих з тієї ж вікової групи у період з 27 грудня 2020 року, коли вакцинація почалася у Франції, і до 20 липня цього року.

Дослідники виявили зниження ризику госпіталізації на понад 90% з 14-го дня після другої дози і аналогічне зниження числа смертей від ковіду. За їхніми словами, ефективність вакцин в боротьбі з найбільш серйозними симптомами хвороби не знизилася протягом пʼятимісячного періоду дослідження. Результати були однаковими незалежно від того, вводили пацієнту вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca. Вакцини Johnson & Johnson у цьому переліку немає, оскільки дослідники вважали, що не було достатньо пацієнтів або часу, щоб належним чином вивчити її ефективність.

У дослідників був лише місяць між появою штаму «Дельта» у Франції і закінченням дослідження, але результати показали, що вакцини знижували ризик серйозних симптомів і смерті на 84% серед людей старше 75 років і на 92% серед людей 50—74 років.

«Це дуже короткий період, щоб оцінити реальний вплив вакцинації на цей варіант», — сказав Зурейк, додавши, що дослідження впливу вакцин на «Дельту» ще тривають.

У звіті робиться висновок: «Всі проаналізовані вакцини мають високу ефективність і дуже впливають на скорочення кількості випадків серйозного перебігу хвороби серед людей у ​​віці 50 років і старше, які живуть наразі у Франції. Тривалі дослідження Epi-Phare дозволять нам виміряти еволюцію цієї ефективності протягом більш тривалого періоду і краще встановити вплив вакцин на штам «Дельта».