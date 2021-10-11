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Євросоюз ввів санкції проти 8 росіян за репресії в анексованому Криму

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images

Європейський Союз вніс у перелік санкцій ще вісім осіб за репресії в анексованому Криму. Там опинилися «судді» та «правоохоронці» з півострова.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

До санкційного переліку внесли:

Загалом у санкційному списку ЄС наразі перебуває 185 людей та 48 компаній. Їхні активи на території ЄС заморожені, а також їм заборонено в’їзд до Євросоюзу.