Євросоюз ввів санкції проти 8 росіян за репресії в анексованому Криму
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images
Європейський Союз вніс у перелік санкцій ще вісім осіб за репресії в анексованому Криму. Там опинилися «судді» та «правоохоронці» з півострова.
Про це пише пресслужба Ради ЄС.
До санкційного переліку внесли:
- Михайла Бєлоусова — «суддю» Київського районного суду у Сімферополі за низку політично вмотивованих рішень;
- Андрія Долгополова — «голову» Київського районного суду у Сімферополі за низку політично вмотивованих рішень;
- Євгена Колпікова — прокурора військової прокуратури РФ у Ростові за репресії проти проукраїнських активістів у Криму;
- Магомеда Магомедова — «слідчого» з Криму за участь у фабрикуванні справ проти лідерів меджлісу;
- Леоніда Михайлюка — «голову» управління ФСБ у Криму, за репресії проти активістів у Криму;
- Віктора Можелянського — «заступника голови» Центрального районного суду у Сімферополі за низку політично вмотивованих рішень;
- Галину Редько — «суддю» Верховного суду в Криму за низку політично вмотивованих рішень;
- Володимира Терентьєва — «начальника» Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ у Криму за репресії проти проукраїнських активістів.
Загалом у санкційному списку ЄС наразі перебуває 185 людей та 48 компаній. Їхні активи на території ЄС заморожені, а також їм заборонено в’їзд до Євросоюзу.
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