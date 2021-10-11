В Одеській області посилюють карантин. Регіон на порозі локдауну

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Чузавков Сергей / УНИАН фото

В Одеській області з сьогоднішнього дня, 11 жовтня, посилюють карантин через високий рівень захворюваності на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив головний санлікар області Віталій Гончаров.

В області під заборону потрапили масові заходи, будь-які розважальні, спортивні, рекламні та інші зібрання, крім офіційних спортивних, які включені до календарного плану.

Забороняються планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними та пульмонологічними хворобами.

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За словами Гончарова, показники захворюваності в області в 6 разів перевищують цільові. До критичної позначки підійшли кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем — в кінці жовтня або на початку листопада на область може чекати локдаун.