У Зеленського відреагували на статтю Медведєва. В ОП бачать два пояснення її появи
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що колонка колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про Україну і українську владу дивна і неактуальна. В ОП бачить два можливих пояснення її появи.
Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву Подоляка.
«По-перше, Медведєв такою образливою тональністю міг спробувати показати старшим товаришам, що він ще чогось вартий», — заявив Подоляк, нагадавши, що Медведєв випав з актуального політичного порядку денного і взагалі не запрошувався до розмови про переговори між країнами.
«Інша версія — оскільки особливої репутаційної цінності Медведєв уже не має, рішення вкласти в його уста відкриті образи і настільки брутальну брехню може відображати той факт, що Медведєвим, як слабкою фігурою, про яку ніхто не буде шкодувати, просто скористалися, щоб заявити різку шантажистську позицію», — зазначив Подоляк.
Він додав, що стаття експрезидента РФ вийшла в день візиту в Москву заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд і це може говорити про нервовий стан влади РФ через глухий кут у відносинах між Росією і світом.
- 11 жовтня Медведєв присвятив колонку Україні і українській владі, заявивши, що переговори з нею «не мають сенсу», а самі українські політики «слабкі, несамостійні невігласи». У Кремлі схвалили цю «важливу публікацію».
- У липні президент Росії Володимир Путін написав статтю, присвячену «історичній єдності росіян та українців». У ній він продовжує свої наративи про «зовнішнє управління Україною» та «громадянську війну на Донбасі».