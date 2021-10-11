ВАКС продовжив цілодобовий домашній арешт екссудді Чаусу

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Вищий антикорупційний суд продовжив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 14 грудня 2021 року.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише Інтерфакс-Україна.

«ВАКС продовжив Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 14 грудня 2021 року», — повідомили у САП.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.

У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопував у дворі свого дому.