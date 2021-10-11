ВАКС продовжив цілодобовий домашній арешт екссудді Чаусу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Вищий антикорупційний суд продовжив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 14 грудня 2021 року.
Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише Інтерфакс-Україна.
«ВАКС продовжив Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 14 грудня 2021 року», — повідомили у САП.
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд України відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт. На нього тепер мають надіти електронний браслет. Адвокати клопотали також про відвід судді, але їм відмовили.
У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопував у дворі свого дому.
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.
- Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали в центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак 5 квітня НАБУ і Нацполіція України заявили, що нічого не знають про викрадення екссудді. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення Чауса через кордон.