Навального поставили на облік як екстреміста і терориста
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Росії опозиційного політика Олексія Навального, який відбуває покарання в колонії, зняли з обліку як схильного до втечі і поставили на облік як екстреміста і терориста.
Про це в його Instagram повідомила команда Навального.
Причину відповідного рішення спеціальної комісії не вказано. Але сам Навальний задоволений зняттям з обліку схильного до втечі, оскільки його в камері більше не будуть перевіряти «щодві години».
Навальний сказав, що тепер над його «нарами» буде «висіти» табличка, що він терорист і «влився в численні ряди мусульман, націоналістів і футбольних фанатів [70% тюремних екстремістів — вони]».
- Навального оголосили схильним до втечі під час перебування в СІЗО «Матроська тиша». Він нібито двічі говорив про втечу. Сам Навальний заявив, що жартував.
- У 2020 році суд Росії визнав «Фонд боротьби з корупцією» Навального екстремістською організацією. 31 серпня 2021 року ФБК припинив існування в Росії, а 28 вересня на Навального і його команду завели справу про створення екстремістського співтовариства.