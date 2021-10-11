Франція посилює правила вʼїзду для українців, а Британія визнала сертифікати
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Франція і Велика Британія змінили правила вʼїзду для громадян України.
Про це повідомляє прикордонна служба.
З сьогоднішнього дня, 11 жовтня, Франція посилює правила вʼїзду для українців. Країну мають право відвідувати лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації препаратами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, а з моменту останньої дози пройшло 7 днів (28 днів для Johnson).
Велика Британія від сьогодні визнала українські сертифікати вакцинації. В країну можуть вʼїжджати вакциновані препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson.
- Раніше, 10 жовтня, Німеччина посилила правила вʼїзду з України. Невакцинованим доведеться сидіти на карантині. Німеччина визнає вакцини від Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
- До цього Північна Македонія визнала українські сертифікати про вакцинацію, а Ізраїль ввів обовʼязкові тест і самоізоляцію навіть для вакцинованих іноземців.