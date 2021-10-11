Франція посилює правила вʼїзду для українців, а Британія визнала сертифікати

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Франція і Велика Британія змінили правила вʼїзду для громадян України.

Про це повідомляє прикордонна служба.

З сьогоднішнього дня, 11 жовтня, Франція посилює правила вʼїзду для українців. Країну мають право відвідувати лише ті, хто пройшов повний курс вакцинації препаратами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, а з моменту останньої дози пройшло 7 днів (28 днів для Johnson).

Велика Британія від сьогодні визнала українські сертифікати вакцинації. В країну можуть вʼїжджати вакциновані препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson.