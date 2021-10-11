Поліція Лондону припинила розслідування проти принца Ендрю про сексуальне насильство

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Поліція Лондону вирішила припинити розслідування проти сина королеви Єлизавети II принца Ендрю, яке було почато у звʼязку із цивільним позовом у США про сесуальне насильство.

Про це повідомляє ВВС.

Йдеться про позов американки Вірджинії Джуффре, яка була однією з жертв сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс з принцом Ендрю. У позові вона стверджувала, що стикалася з сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові Епштейна в Карибському морі.

У поліції раніше заявляли, що справа перебуває в юрисдикції влади США і тому не почали повне розслідування. Зараз в Скотланд-Ярді обмежилися коротким коментарем: «В рамках заведеної процедури співробітники поліції вивчили документи, які стосуються цивільної справи в США від серпня 2021 року. Були зроблені висновки, і ми більше не маємо наміру проводити дії».

The Times писала, що представники поліції двічі опитували Джуффре, але не знайшли підстав для початку розслідування.

Щодо позову в США, то він тільки на початковому етапі. Як повідомляє New York Post, принц Ендрю отримав копію судового позову тільки 27 серпня.