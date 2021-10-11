Партія Кличка звернулась до СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора із закликом розслідувати державну зраду Киви через його привітання Путіна
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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УНІАН
Партія мера Києва Віталія Кличка УДАР подала до Служби безпеки, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора заяву про державну зраду на нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллю Киву після його відеопривітання президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомили у пресслужбі політсили, оприлюднивши документ.
В УДАРі заявили, що відеозвернення Киви має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України — державна зрада.
«Особисто Володимир Путін несе відповідальність за анексію території України, тимчасову окупацію території України та вбивства, каліцтва, поранення десятків тисяч українців. Протягом 7 років проведення бойових дій на сході України, за підрахунками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, загальна кількість людських втрат, понесених у конфлікті між українською армією та незаконними збройними формуваннями за підтримки військ РФ, становить 42500—44500 осіб», — наголосили в партії.
Заява від імені партії підписана головою виконкому УДАРу Артуром Палатним, який просить розпочати досудове розслідування щодо вчинення Іллею Кивою кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 111 КК України (державна зрада).
- Неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ» — так Росія анексувала українську територію.
- 7 жовтня нардеп Ілля Кива привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження (йому виповнилося 69 років). Він побажав Путіну сил, здоровʼя та божого благословення і назвав його «великим лідером».
- Наступного дня Кива пояснив, що вітав Путіна, бо «відчуває до людини, навіть якщо він противник, повагу», а також запевнив, що українці нібито самі винні, що Росія анексувала Крим.