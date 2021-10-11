Blue Origin перенесла свій другий суборбітальний політ з пасажирами

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Twitter / Blue Origin

Компанія засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin перенесла другий політ суборбітального корабля New Shepard, який був запланований на 12 жовтня.

Про це компанія повідомила в Twitter.

«Через прогнозовані вітри в західному Техасі ми переносимо 18-й політ NS [New Shepard] на середу, 13 жовтня. Запуск запланований на 08:30 за центральноамериканським часом [16:30 за Києвом]», — повідомили в компанії.

20 липня Джефф Безос полетів в космос на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin з пасажирами на борту. Пізніше Безос опублікував відео з капсули New Shepard і заявив, що Blue Origin у 2021 році проведе ще два пілотовані польоти.