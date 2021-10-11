МВС: У крові померлого нардепа Полякова виявили метадон
- Автор:
- Костя Андрейковець
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УНІАН
Речник міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що в крові померлого нардепа Антона Полякова виявили алкоголь і метадон.
Про це він розповів в ефірі «Україна 24».
«З нових даних єдине, що можна сказати, що судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, ще буде встановлюватися після глибоких досліджень», — заявив Шевченко.
За його словами, у слідства дві версії — «або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли».
- Уранці, 8 жовтня, у Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова — народного депутата України від депутатської групи «За майбутнє». В Раду він зайшов від «Слуги народу». 33-річний Антон Поляков був главою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Ради з питань антикорупційної політики.