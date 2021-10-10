У МЗС Росії заявили, що в Москву прилетить заступниця держсекретаря США Нуланд — для цього країни зняли санкції з декількох громадян
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Nikita Dezhurny / Flickr
Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд 11 жовтня прилетить до Москви.
Про це повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова у своєму Telegram-каналі.
«Досягнута домовленість про поїздку в Росію у період 11—13 жовтня старшого заступника Держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд, як про це просила американська сторона. Заплановані її переговори в МЗС Росії, а також низка зустрічей із офіційними особами в інших російських відомствах», — заявила вона.
Після цього в ефірі телеканалу «Россия —1» Захарова наголосила, що для візиту Нуланд РФ і США взаємовиключили із санкційних списків низку громадян.
«Вони [США] включали російських представників у свої санкційні списки, тому в цьому випадку це питання було вирішене на паритетних засадах», — сказала вона.
За словами Захарової, США також зняли обмеження з деяких росіян, але не уточнила, про кого йдеться.
Водночас головний редактор радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов на своїй сторінці у Twitter запевнив, що санкції були зняті зокрема з замдиректора департаменту МЗС РФ із контролю за озброєнням Костянтина Воронцова.
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