Біля будинку Зеленського у Конча-Заспі розпочалася акція протесту

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Соколовська Інна / УНІАН

У Києві розпочалася акція протесту «Автомарш розгніваних громадян», десятки автомобілів із активістами вирушили до будинку президента Володимира Зеленського у Конча-Заспі.

Серед організаторів акції протесту — організації «Рух проти капітуляції» і «Демократична сокира».

Учасники акції збиралися на 17:00 біля станції метро «Теремки».

Як вказано на сторінці заходу, його метою є «озвучити своє невдоволення» Зеленському та його команді.

«Дістало ганьбитись через клоунів на Банковій. Дістали зливи спецоперації, офшори Зеленського та системний розворот у бік Китаю... Ми хочемо виплеснути свій гнів. Зігнати злість. Провести емоційне розвантаження», — йдеться в повідомленні.

Біля паркану резиденції вже чергують правоохоронці, які вишикувалися вздовж усієї огорожі, щоб активісти не змогли повісити банери. Протестувальники привезли з собою колонки, з яких звучить музика. Також активісти тримають плакати.