Авіакомпанія British Airways попросила бортпровідників не звертатися до пасажирів «Леді та джентльмени»

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Wikipedia / BriYYZ

Авіакомпанія British Airways проінструктувала пілотів і бортпровідників не називати пасажирів «леді ​​і джентльмени», щоб відзначити їхню «різноманітність і інклюзивність».

Про це повідомляє Daily Mail.

Флагманський авіаперевізник Британії відмовився від привітання на користь більш нейтральних з гендерної точки зору термінів, щоб поважати всіх пасажирів. Такі заходи вже вжили інші авіакомпанії: Lufthansa, easyJet, Air Canada та Japan Airlines.

Представник British Airways сказав: «Ми цінуємо різноманітність і інклюзивність, і ми прагнемо до того, щоб всі наші клієнти почувалися бажаними гостями, подорожуючи з нами».

Австралійська авіакомпанія Qantas виступила з цією ініціативою ще у 2018 році, щоб спонукати співробітників утримуватися від використання термінів, повʼязаних зі статтю. Американський перевізник Delta Air Lines також незабаром почне використовувати нейтральні вітання під час оголошень на борту, щоб створити «безпечну, зручну і комфортну атмосферу».