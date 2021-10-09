Канцлер Австрії Курц йде у відставку на тлі звинувачень у корупції
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що йде у відставку на тлі звинувачень у корупції. Він залишив свою посаду вдруге за 2 роки.
Про це повідомляє Wiener Zeitung.
«Зараз необхідні стабільні відносини, тому, щоб уникнути хаосу і забезпечити стабільність, я хочу відійти в сторону», — заявив Курц.
Він запропонував призначити канцлером Олександра Шалленберга, який нині займає посаду голови МЗС країни. При цьому Курц заявив, що залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії і займе місце депутата Національної ради (нижня палата).
- 6 жовтня у Відні прокуратура провела обшуки в офісі канцлера Себастьяна Курца, а також в штаб-квартирі його Австрійської народної партії. Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. В основі звинувачень — дослідження, опубліковані в ЗМІ за рахунок Мінфіну. Вони нібито містять неправдиві дані та мали на меті просувати політику уряду. Під підозрою Курц і його найближче оточення.
- 8 жовтня в парламенті вимагали відставки Курца і погрожували йому вотумом недовіри.
- Себастьян Курц займав посаду канцлера Австрії з грудня 2017 року, але в травні 2019 року парламент виніс йому вотум недовіри через політичну кризу на тлі відставки колишнього віцеканцлера. 7 січня 2020 року Курц вдруге обійняв посаду канцлера Австрії.