На Пальмі обвалилася стіна кратеру вулкану — звідти ринули нові потоки лави

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На іспанському острові Пальма обвалилася стіна кратеру вулкану Кумбре-Вʼєха — звідти ринули нові потоки лави, а саме виверження доповнилося землетрусами і спалахами блискавок.

Про це повідомляють Euronews та Reuters.

Нові потоки лави ринули у напрямку північного схилу гори, викликаючи нові руйнування.

За даними Національного геологічного інституту Іспанії, сьогодні в суботу сталася серія з 37 сейсмічних поштовхів. Найсильніший був магнітудою 4,1.

Вчені прогнозують, що вулкан буде вивергатися близько трьох місяців, але повністю евакуювати населення не планують. Достатньо вже проведеного відселення більше 6 тисяч осіб.

Попри посилення активності вулкану місцевий аеропорт відновив роботу — вулканічний попіл, який заважав польотам, зник.