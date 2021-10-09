На Пальмі обвалилася стіна кратеру вулкану — звідти ринули нові потоки лави
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На іспанському острові Пальма обвалилася стіна кратеру вулкану Кумбре-Вʼєха — звідти ринули нові потоки лави, а саме виверження доповнилося землетрусами і спалахами блискавок.
Про це повідомляють Euronews та Reuters.
Нові потоки лави ринули у напрямку північного схилу гори, викликаючи нові руйнування.
За даними Національного геологічного інституту Іспанії, сьогодні в суботу сталася серія з 37 сейсмічних поштовхів. Найсильніший був магнітудою 4,1.
Вчені прогнозують, що вулкан буде вивергатися близько трьох місяців, але повністю евакуювати населення не планують. Достатньо вже проведеного відселення більше 6 тисяч осіб.
Попри посилення активності вулкану місцевий аеропорт відновив роботу — вулканічний попіл, який заважав польотам, зник.
- Виверження вулкану на Пальмі почалося 19 вересня. З 85 тисяч місцевих жителів евакуювали близько 6 200. Лава знищила понад 1 тисячі будівель і десятки доріг, а острів оголосили зоною лиха.
- Станом на 9 жовтня, лава покрила більше 150 гектарів сільськогосподарських угідь, а також частину близьких до вулкану міст і доріг. В цілому лава покрила 0,6% поверхні всього острова, а потоки, які ринули в океан, сформували новий півострів, збільшивши площу Пальми.