Поліомієліт у Рівненській області: у регіоні починають кампанію з вакцинації, а нещеплених дітей не пускатимуть на навчання
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tmaximumge / Pxhere
У Рівненській області починають масову вакцинацію дітей від поліомієліту після зафіксованого випадку захворювання. Нещеплених дітей не пускатимуть на навчання.
Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Місцева комісія з питань ТЕБ і НС вирішила класифікувати ситуацію як надзвичайну ситуацію біологічного характеру обласного масштабу.
Протягом 14 днів в області будуть провакциновані від поліомієліту всі діти до 5 років. Невакцинованих дітей не допускатимуть на навчання.
«Рівень імунізації дітей від поліо є недостатнім. Лише 53% малюків віком до року отримали планові щеплення у 2021 році. Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити їх від інфікування», — зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
- У серпні 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила, що Африканський регіон офіційно вільний від дикого поліовірусу. Нігерія стала останньою африканською країною, яка поборола хворобу.
- Кілька диких штамів хвороби досі існують у світі. Наразі поліомієліт фіксують лише в Афганістані та Пакистані.