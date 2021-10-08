Голова комітету Ради Радуцький анонсував розширення переліку професій з обовʼязковою вакцинацією
- Автор:
- Костя Андрейковець
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International Monetary Fund / Flickr
Голова комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький повідомив, що Міністерство охорони здоровʼя України має намір розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
До вже існуючого переліку додадуть всіх працівників державних установ, організацій та підприємств, всіх соціальних працівників і співробітників поштових послуг.
Зараз обовʼязкова вакцинація потрібна для працівників центральних і територіальних органів виконавчої влади, для працівників місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів, для вчителів, педагогів і всіх, хто залучений до навчального процесу в установах.
Незгодним загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.
- В Україні понад 80% вчителів вже отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID.
- Якщо у школі від коронавірусу вакциновані 80% вчителів, заклад може працювати в очному режимі в «жовтій» карантинній зоні. Якщо регіон у «червоній» зоні, то для роботи потрібна вакцинація 100% персоналу. Якщо менше — дистанційне навчання.