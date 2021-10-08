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Ще один спецпідрозділ України пройшов сертифікацію НАТО. Другим в українській армії, хто пройшов іспити як підрозділ SOF (сил спецперацій НАТО), став 3-й полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.

Про це повідомляє «Мілітарний» з посиланням на пресслужбу полку.

«Військовослужбовці 3-го окремого полку [...] здолали важкий шлях для приєднання в міжнародну сім'ю НАТО та виконали всі вимоги стандартів Альянсу зі спроможності виконувати бойові завдання пліч-о-пліч з іноземними партнерами. Вступ на бойове чергування NATO Response Force (NRF) — це великий крок для української армії та подолання старої системи», — заявили в командуванні полку.

Сертифікація дає право підрозділу залучатися до складу Сил швидкого реагування НАТО. NRF складаються з наземних, повітряних і морських частин, а також спецсил. Вони призначені для швидкого розміщення і ведення боїв у будь-якій точці Землі.

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