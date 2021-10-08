Мер Одеси Труханов заявив, що НАБУ взялося за нього за вказівкою Саакашвілі, а з Галантерніком він не спілкувався 4 роки

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Мер Одеси Геннадій Труханова у перерві засідання суду, який обирає йому запобіжний захід, заявив журналістам, що Національне антикорупційне бюро порушило справу проти нього за вказівкою колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який був головою Одеської ОДА.

Про це повідомляє «Українська правда».

«Саакашвілі попросив Гізо, щоб Гізо [Гізо Углава — перший заступник директора НАБУ] почав «рвати» Труханова. Те, що зараз відбувається, це все було у 2015 році на виборах, коли Саакашвілі мені погрожував, казав, як повинні пройти вибори, хто повинен виграти. Його кандидат не пройшов, і після цього мені прямо сказали, якщо ти не зробиш те, що ми тобі сказали, у тебе будуть проблеми. Періодично виникають проти мене якісь справи», — сказав Труханов.

Він заявив, що суми застави у 120 мільйонів гривень, на якій наполягає обвинувачення, у нього немає. Також він додав, що не збирається тікати, відповідаючи на запитання про ризики. «Які ризики, навіщо зараз просити про утримання під вартою. Я за 4,5 року не втік», — сказав Труханов.

Відповідаючи на запитання про звʼязки з іще одним фігурантом справи — бізнесменом Володимиром Галантерніком, Труханов сказав, що не спілкувався з ним близько 4 років через нібито відсутність приводів.