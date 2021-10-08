«Повинні придушувати гординю». Депутат ОПзЖ Кива пояснив, навіщо вітав Путіна
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива пояснив своє відеопривітання президента Росії Володимира Путіна з днем народження «повагою до нього».
Про це він заявив у коментарі журналістці «НВ» у Верховній Раді.
«Я привітав насамперед чоловіка, у якого є позиція, який вміло свою позицію відстоює [...] в інтересах свого народу і своєї держави», — заявив Кива.
На запитання про анексію Криму і розвʼязання війни Путіним на Донбасі нардеп відповів, що «Крим Україна втратила внаслідок своєї бездіяльності» й українці нібито самі винні. «Я відчуваю до людини [Путіна], навіть якщо він противник, повагу», — додав Кива.
За словами депутата, попри війну й окупацію Росією українських територій, країна «повинна налагоджувати відносини» з РФ.
«Ми повинні навчитися придушувати свою гординю, знаходити компроміси, сідати та шукати точки дотику», — сказав Кива.
- Неоголошена війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ» — так Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.