Смерть Антона Полякова: у поліції оприлюднили деталі та версії загибелі нардепа

Новини

УНІАН

Нардеп Антон Поляков, який вночі 8 жовтня помер у таксі в Києві, перед смертю сидів у ресторані Noir (на Печерську) і кілька годин їздив містом зі знайомим.

Про це під на брифінгу 8 жовтня заявив начальник ГУ Нацполіції в Києві Іван Вигівський.

«Сіли до машини цієї особи і поїхали по місту Києву. Знайомий запропонував загиблому поїхати до місця мешкання, однак через сварку зі співмешканкою він не захотів їхати. І вони приблизно півтори години їздили по різних вулицях міста Києва. Після цього знайомому набридло спілкування із загиблим і він запропонував йому на таксі дістатися додому. Він пересів у таксі», — розповів правоохоронець.

За його словами, через порушення ПДР таксистом поліція зупинила авто.

Також Вигівський зазначив, посилаючись на слова таксиста, що Поляков перебував у стані алкогольного сп’яніння і йому стало зле в машині «буквально за хвилину до того, як їх зупинили поліцейські».

Наразі слідство розглядає кілька версій загибелі нардепа.

«Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною — як самостійно, так і невідомою особою», — пояснив головний поліцейський столиці та додав, що правоохоронці вже мають попереднє лікарське свідоцтво про смерть після розтину.

Згідно з документом, причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця. Призначено судово-медичну та судово-токсикологічну експертизи. Результати останньої чекають через день-два (зазвичай — тиждень, але експерти підуть назустріч).

Окремо Вигівський повідомив, що співмешканку Полякова поки не опитували — вона погано почувається. Прізвище її відмовився назвати, але підтвердив, що йдеться про депутатку Анну Скороход. Зазначимо, уранці під час засідання Верховної Ради Скороход знепритомніла в будівлі парламенту.

Правоохоронець підтвердив інформацію, що знайомим, який спілкувався з Поляковим останнім, був Руслан Джамбулатов. Наразі він не є затриманим чи підозрюваним, як і таксист.

Водночас Вигівський спростував інформацію, поширену у ЗМІ, що нібито Джамбулатов перебуває під санкціями.

«Ця особа з таким самим прізвищем, але він не перебуває в санкційних списках. Це не він. Громадянин України. Він не належить до осіб кримінального світу і не був судимим», — сказав він.

За даними глави поліції Києва, у Полякова виявили 1 проміле алкоголю, у Джамбулатова — не виявили.