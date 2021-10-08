Міністр енергетики Галущенко: Українські ТЕЦ зупиняють роботу через ціни на газ

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Українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля, припинили роботу. Причина цьому — рекордні ціни на газ і вугілля.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів під час години запитань до уряду в пʼятницю, 8 жовтня, цитує «Економічна правда».

«Теплоелектроцентралі, що працюють на газу, значно зменшили виробництво електроенергії, а відповідно, це збільшує спалювання вугілля. Так, виробники, що виробляють 25% електроенергії з вуглеводнів, у країні припинили виробництво через ціни на газ», — заявив Галущенко.

Він зазначив, що цьогорічний опалювальний сезон пройде під впливом світової енергетичної кризи — ідеться про рекордні ціни на газ, що сягнули $2 тисяч за тисячу кубів, а також вугілля, що вже перетнуло ціну у $300 і встановило ціновий рекорд.

Однак Галущенко додав, що ціна на електроенергію у європейських країнах майже вчетверо вища, ніж в Україні. Там вона становить 10—12 гривень за КВт.