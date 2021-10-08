Міністр енергетики Галущенко: Українські ТЕЦ зупиняють роботу через ціни на газ
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Energy Club
Українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля, припинили роботу. Причина цьому — рекордні ціни на газ і вугілля.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів під час години запитань до уряду в пʼятницю, 8 жовтня, цитує «Економічна правда».
«Теплоелектроцентралі, що працюють на газу, значно зменшили виробництво електроенергії, а відповідно, це збільшує спалювання вугілля. Так, виробники, що виробляють 25% електроенергії з вуглеводнів, у країні припинили виробництво через ціни на газ», — заявив Галущенко.
Він зазначив, що цьогорічний опалювальний сезон пройде під впливом світової енергетичної кризи — ідеться про рекордні ціни на газ, що сягнули $2 тисяч за тисячу кубів, а також вугілля, що вже перетнуло ціну у $300 і встановило ціновий рекорд.
Однак Галущенко додав, що ціна на електроенергію у європейських країнах майже вчетверо вища, ніж в Україні. Там вона становить 10—12 гривень за КВт.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Вищою вона була лише у березні 2018 року — $969. Причина такої високої ціни полягає в низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.