Вчені знайшли сліди виверження вулкану на Місяці

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NASA

Міжнародна група вчених проаналізувала зразки місячного ґрунту, які доставили на Землю в рамках китайської місії Changʼe-5 і виявила, що приблизно два мільярди років тому на супутнику сталося виверження вулкану.

Про це повідомляє CNN.

Місячним каменям, які зібрав Changʼe-5, 1,97 мільярдів років — у астрономічному сенсі вони відносно свіжі. Ціль місії полягала у тому, щоб забрати зразки саме з «наймолодших» поверхонь Місяця.

Професор Вашингтонського університету Скотт Рудольф сказав, що зразки Changʼe-5 заповнюють «критичну прогалину» у вивченні Місяця, тому що охоплюють період, який ще не досліджували.

Кам’яні породи на Місяці відіграють роль капсул часу. На відміну від Землі, у супутника немає тектонічних плит чи інших процесів, які б зруйнували кратери, тому за цими впадинами вчені визначають вік регіонів Місяця.

Оскільки вік зразків Changʼe-5 вдалося встановити точно, це дало змогу краще відтворити хронологію подій на Місяці. Крім цього, вчені створили модель датування кратерів на інших скелястих планетах. Вони виявили, що чим більше кратерів, тим старіша поверхня.

Суміш базальту — темної дрібнозернистої вулканічної породи, яку знайшли у зразках — доводить, що вулканічна активність все ще відбувалася на Місяці два мільярди років тому. Місія Changʼe-5 здійснила посадку у Океані Бур — найбільшому місячному морі. Ця територія складається із затверділої лави від древнього вулканічного виверження.

Це означає, що в регіоні колись, ймовірно, було джерело тепла, яке б стимулювало вулканічну активність. Оскільки жодних доказів, що воно існувало, немає, вчені перейдуть до нового завдання.

Команда дослідників з усього світу — Китаю, Австралії, США, Великобританії та Швеції — продовжить аналізувати зразки Changʼe-5. Вони шукатимуть пояснення, як відносно недавнє нагрівання Місяця утворило базальтову магму з температурами вище тисячі градусів за Цельсієм. Якщо їм вдасться знайти відповідь на це питання, дослідники зможуть краще датувати вік усієї Сонячної системи.