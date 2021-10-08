В Україні вперше встановили стандарти якості мобільного інтернету. Це спонукатиме операторів покращити покриття
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Gilles Lambert \ Unsplash
В Україні встановили технічні показники якості мобільного інтернету, затверджені Держспецзв’язком, що має змусити операторів покращити покриття мережі у містах та селах.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
«Розвиваємо мережу 4G в Україні. Чіткі показники якості мобільного зв’язку допоможуть операторам покращити покриття у селах та містах. Та зробити так, щоб більше не було ситуацій, коли потрібно шукати місце з нормальним інтернетом», — заявив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, відтепер місто чи село вважатиметься покритим, тільки якщо зв’язок буде доступний мінімум на 65% території.
Згідно з новими стандартами, швидкість завантаження файлів для користувача має становити не менше двох мегабіт на секунду, а їхнього відправлення — не менше 0,5 мегабіт на секунду.
Також у Мінцифри вважають, що ухвалене рішення сприятиме розвитку мереж, адже призведе до необхідності вкладати додаткові кошти у будівництво базових станцій.
Окрім цього, у міністерстві зазначили, що до 2024 року планують забезпечити швидкісним інтернетом покриття 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів України.
- Рік тому Міністерство цифрової трансформації скаржилося на місцеву владу, яка блокує розвиток мобільного звʼязку в країні та ведеться на теорії змов, заважаючи встановлювати вишки 4G та 5G.
- Кабмін переніс термін запуску 5G в Україні на липень 2022 року. Перші аукціони на частоти можуть провести у травні. Держспецзв’язку досліджує можливість спільного використання частот для впровадження 5G в Україні.