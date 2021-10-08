Рідкісний італійський таріль продали за рекордні $1,7 мільйона. Посуд знайшли у шухляді випадково

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Alex Robson/Lyon & Turnbull

У Італії таріль із зображенням біблійної легенди про Самсона і Далілу, продали на онлайн-аукціоні за $1,7 мільйона — удесятеро більше, ніж її оцінили.

Про це повідомляє CNN.

Експерти припускають, що таріль діаметром 27 сантиметрів виготовив майстер Нікола де Урбіно приблизно у 1520—1523 році. Такі тарілі могли виконувати як декоративну, так і практичну функцію. Спочатку вартість майоліки оцінили у 109—163 тисячі доларів, але таріль пішов з молотка за рекордні 1,7 мільйона доларів.

Заявки від покупців надходили і телефоном, і електронною поштою, оскільки аукціон транслювався онлайн. Виграшна ставка надійшла від анонімного покупця.

Артефакт знайшли у шотландському маєтку Lowood House майже випадково — в одній із шухляд в будинку. Ще близько 400 об’єктів, зокрема книги, меблі, срібло та твори мистецтва представили на заході, який організували британські аукціоністи Lyon & Turnbull.

Генеральний директор Lyon & Turnbull сказав, що коли «щось настільки унікальне з’являється на ринку, воно дістається тому, хто має найбільше рішучості або найглибші кишені».