Супутник NASA з орбіти Марса сфотографував ровер Perseverance у кратері Єзеро
- Автор:
- Софія Ходєва
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NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
Супутник NASA, який знаходиться на орбіті Червоної планети, зробив знімок марсоходу Perseverance. Той якраз прямував кратером Єзеро у пошуках нового валуна для дослідження.
Про це повідомляє Insider.
Марсохід Perseverance приземлився на планету у лютому цього року. Він має здійснити серію бурінь і дослідити Марс на ознаки давнього мікробного життя.
Perseverance зараз досліджує регіон Південний Сейта (назва походить від індіанської фрази «посеред піску»). За даними NASA, тут знаходяться одні з найдавніших гірських порід у глибокому кратері Єзеро.
У вересні, після невдалої першої спроби, марсохід здійснив буріння великого валуна Рошетт. У планах NASA — відправити зразки ґрунту з Марсу на Землю.
У той час як Perseverance та його гелікоптер Ingenuity досліджують планету зсередини, супутник NASA під назвою Mars, який перебуває на орбіті планети вже 15 років, обстежує Червоного гіганта в пошуках слідів води. Також орбітальний апарат фотографує своїх «колег» — роверів у русі.
Раніше цього року Mars зафіксував марсохід Curiosity, що здійснив похід до гори Мон-Мерку. Вона є частиною горбистого регіону біля підніжжя гори Шарп — області, за якою до цього спостерігали лише здалеку.
- У рамках місії DART космічне агентство NASA готує до запуску космічний корабель, який навмисно вріжеться в астероїд. Мета польоту — перевірка, чи здатний космічний корабель змінити траєкторію астероїда в глибокому космосі.