Tesla покидає Кремнієву долину та переносить штаб-квартиру в Техас

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Tesla Motors Image Library / Flickr

Американський виробник електромобілів Tesla офіційно переносить свою штаб-квартиру з каліфорнійської Кремнієвої долини у Техас.

Тепер офіс компанії переїде в Остін, пише DW.

Генеральний директор компанії Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, проте раніше він вже висловлював невдоволення закриттям своїх заводів в Каліфорнії через коронавірусні обмеження і погрожував передислокацією штаб-квартири.

Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж в Каліфорнії.

У липні стало відомо, що чистий прибуток Tesla за один квартал вперше перевищив 1 мільярд доларів. Суму в 1,14 млрд доларів компанія заробила з 1 квітня до 30 червня.

Це приблизно в 10 разів перевищує прибуток Tesla у другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал 2021 року подвоївся в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав майже 12 мільярдів доларів