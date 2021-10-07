«Схеми» оприлюднили розслідування про Укрексімбанк та кредит бізнесмену, який сплачує податки «ДНР»

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Журналісти програми «Схеми» оприлюднили розслідування про державний Укрексімбанк, через яке на знімальну групу напали у кабінеті голови правління банку, нині вже відстороненого Євгена Мецгера.

Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.

За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям — «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від Партії регіонів, а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.

«Як випливає з документів — суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», — розповіли журналісти.

Як з’ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-Реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.

Компанія займається ремонтом обладнання для місцевих шахт. Послуги у Брюховецького замовляють «Торезантрацит», «Макіїввугілля», «Шахта «Комсомолець Донбасу», «Шахта імені О. Ф. Засядька» та інші підприємства, які перебувають під контролем «ДНР».

Також «Схеми» з’ясували, що «Спец-Реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» — за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).

Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.

Водночас Євген Мецгер під час інтерв’ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».