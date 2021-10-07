WSJ: Американські військові мінімум рік таємно знаходяться на Тайвані на тлі загрози з боку Китаю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Військові інструктори США і контингент Корпусу морської піхоти таємно знаходяться на Тайвані мінімум рік — 20 бійців сил спеціальних операцій тренують невелику групу сухопутних сил країни, а морпіхи працюють з місцевими ВМС. Їх кількість невідома.
Про це з посиланням на американського топчиновника повідомляє The Wall Street Journal.
Про ідею відправки інструкторів повідомлялося ще під час роботи адміністрації Дональда Трампа, але дані про присутність американців на острові тоді не підтверджувалися.
Офіційно американські війська постійно не базуються на Тайвані з 1979 року, відколи Вашингтон встановив дипломатичні відносини з Китаєм.
Газета пише, що зараз американці ведуть посилену роботу через активізацію Китаю і можливе майбутнє вторгнення китайських військ.
Видання уточнює, що Пекін роками нарощував свої сили і погрожував у разі потреби взяти Тайбей під свій контроль силою. Подібні настрої Китаю сильно турбували офіційних осіб США.
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