Apple заборонить додатки в App Store, які не дають користувачам видаляти акаунти

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Компанія Apple повідомила, що з 31 січня 2022 року в онлайн-магазині App Store будуть заборонені додатки, які не дозволяють своїм користувачам видаляти облікові записи.

Про це повідомляється на сайті Apple.

Компанія вимагає від розробників додатків надавати користувачам більше контролю над особистими даними.

«Усі програми, що дозволяють створювати облікові записи, також повинні дозволяти користувачам видалити свої акаунти в рамках програми. Ця вимога поширюється на всі програми», — йдеться в повідомленні.

Користувачів же просять ознайомиться з правилами додатків і зʼясувати, яку інформацію вони збирають і як, а також що з нею роблять. Ймовірно, Apple буде відслідковувати відгуки користувачів на конкретні додатки.