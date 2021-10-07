З виходом серіалу «Гра в кальмара» продаж білих кед Vans вирів на 7 800%. Їх розкуповують напередодні Гелловіну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Після виходу південнокорейського серіалу «Гра в кальмара», який став найпопулярнішим на Netflix, у компанії Vans різко зросли продажі білих кед без шнурків (сліпони) — аж на 7 800%. Особливо це відчутно напередодні Гелловіну.
Про це пише Variety.
Окремо ажіотаж до кед і одягу з серіалу підігрів Netflix, опублікувавши в Instagram «підказку» до Гелловіну.
В цілому пошукові запити на взуття Vans з серіалу виросли 145%, а попит на зелені костюми на 97%. Також люди шукають червоні костюми наглядачів — пошуковий запит на них виріс на 62% за останні кілька тижнів.
Костюми та взуття вже користуються великою популярністю в соцмережах, особливо в TikTok. Блогери знімають в них тематичні відео.
- Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» — це трилер на виживання, дія якого відбувається в сучасному Сеулі, де групі з 456 людей пропонують зіграти в серію дитячих ігор з шансом виграти величезну суму грошей — але якщо програєте, то гинете.
- Через «вибуховий трафік» південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав позов проти Netflix — компанії довелося збільшити витрати на техобслуговування мережі (трафік збільшився у 24 рази).