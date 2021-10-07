ВООЗ планує до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40% населення Землі, але просить допомоги

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про запуск із Всесвітньою організацією охорони здоровʼя амбітного плану з вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє The National.

План передбачає вакцинацію 40% населення Землі до кінця цього року і 70% до середини 2022 року. Для його реалізації, за словами генсека, вистачає доз вакцин, але організаціям-донорам необхідно зібрати $8 мільярдів для безперервної кампанії у бідних регіонах.

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План передбачає розподіл доз між країнами-членами ООН, передачу технологій виробництва вакцин і низку інших кроків, які допоможуть бідним країнам.

В першу чергу Гутерреш звернувся по допомогу до країн «Великої двадцятки», серед яких США, Китай, Британія, Індія, Німеччина, Японія та інші. Він закликав країни G20 «перетворити стратегію в реальність» на найближчому саміті в Римі, який пройде 30-31 жовтня.