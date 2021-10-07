Глава МЗС Кулеба заявив, що Україна готова розпочати виробництва безпілотників Bayraktar: Усі перешкоди усунуто
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Пресслужба президента України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі не залишилося жодних перешкод для виробництва в Україні турецьких бойових безпілотників Bayraktar.
Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.
«Що стосується будівництва Bayraktar в Україні, то я вважаю, що цей проєкт уже відбувся. Тому що він користується політичним патронатом обох президентів. Була низка перешкод на шляху до його реалізації, але всі вони усунуті, і сьогодні ми з задоволенням відзначили, що є вже земельна ділянка, на якій буде збудовано власне завод», — зазначив міністр.
За його словами, політики свою справу для реалізації проєкту вже зробили і тепер черга за бізнесом.
- Турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2 позитивно зарекомендували себе під час війни Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах в 2020 році.
- Наразі на озброєнні українських військових є уже 12 турецьких ударно-розвідувальних БПЛА Bayraktar TB2. У 2021—2022 роках Україна планує придбати ще чотири комплекси Bayraktar TB2 (24 дрони).
- БПЛА Bayraktar вже застосовуються ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі.