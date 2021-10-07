МОЗ визначив перелік професій, для яких буде обов’язкова вакцинація від коронавірусу. Вона почнеться через місяць

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Sean Gallup / Staff

Міністерство охорони здоров’я визначило перелік професій, для яких буде обов’язкова вакцинація від коронавірусу.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Відповідний наказ вже затвердило Міністерство юстиції. Обов’язкову вакцинацію запровадять для працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Вони підлягатимуть обов’язковій вакцинації на період дії карантину через пандемію коронавірусу. Ті, хто відмовляться від вакцинації, будуть відсторонені від роботи без збереження зарплати.

«Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах», — заявив міністр Віктор Ляшко.

Наказ набере чинності через місяць після публікації. Ляшко зазначив, що на наступному етапі до цього переліку увійдуть працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг .