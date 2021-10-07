У НАТО пояснили, чому вислали російських дипломатів. У РФ пообіцяли відповісти
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Utenriksdepartementet UD / Flickr
Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що висилка восьми російських дипломатів не пов’язана з якоюсь конкретною подією.
Про це пише Reuters.
Він зазначив, що всі вони були незаявленими співробітниками російської розвідки.
«Це рішення не повʼязане з якоюсь конкретною подією, але ми вже деякий час спостерігаємо зростання ворожої активності Росії, тому маємо бути пильними», — пояснив Столтенберг.
За його словами, діяльність цих восьми людей не відповідала їхній акредитації, а відносини з Росією у НАТО наразі перебувають на найнижчому рівні з часів холодної війни.
Водночас у Росії вже пообіцяли вжити заходів у відповідь. Там назвали такий крок з боку НАТО неочікуваним.
«Неготовність НАТО до взаємодії стала очевидною остаточно і безповоротно, ми будемо виходити з цього при опрацюванні заходів у відповідь, а вони будуть», — сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова.
- 6 жовтня стало відомо про рішення НАТО вдвічі скоротити розмір російської дипмісії через агресивні дії РФ. Вважається, що дипмісію при НАТО зобовʼязані покинути вісім дипломатів, які нібито є співробітниками розвідки.