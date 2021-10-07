У НАТО пояснили, чому вислали російських дипломатів. У РФ пообіцяли відповісти

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що висилка восьми російських дипломатів не пов’язана з якоюсь конкретною подією.

Про це пише Reuters.

Він зазначив, що всі вони були незаявленими співробітниками російської розвідки.

«Це рішення не повʼязане з якоюсь конкретною подією, але ми вже деякий час спостерігаємо зростання ворожої активності Росії, тому маємо бути пильними», — пояснив Столтенберг.

За його словами, діяльність цих восьми людей не відповідала їхній акредитації, а відносини з Росією у НАТО наразі перебувають на найнижчому рівні з часів холодної війни.

Водночас у Росії вже пообіцяли вжити заходів у відповідь. Там назвали такий крок з боку НАТО неочікуваним.

«Неготовність НАТО до взаємодії стала очевидною остаточно і безповоротно, ми будемо виходити з цього при опрацюванні заходів у відповідь, а вони будуть», — сказала речниця МЗС РФ Марія Захарова.