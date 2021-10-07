Туреччина ратифікувала Паризьку кліматичну угоду

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Парламент Туреччини в середу, 6 жовтня, одноголосно ратифікував Паризьку кліматичну угоду. Про це повідомляє France24.

Текст нормативного акта, який затвердив парламент, опублікували в офіційному віснику турецького уряду — Resmi Gazete.

Прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН схвалює рішення Туреччини ратифікувати угоду. «Дуже важливо, щоб усі країни продовжували нарощувати зусилля для досягнення цілей домовленості», — додав він.

Дюжаррік нагадав, що генсекретар ООН Антоніу Гутерріш «чітко окреслив, що країни G20 мають у цьому питанні йти попереду».

France24 зауважує, що Туреччина відчула на собі зміни клімату, коли в липні та серпні у країні сталися повені та пожежі, унаслідок яких загинули майже 100 людей.

Цьогоріч у Туреччині згоріли майже 200 тисяч гектарів лісу — у понад п’ять разів більше за річні показники 2008—2020 років.

Крім того, за даними державної служби статистики Туреччини, з 1990 до 2019 року загальні викиди парникових газів у країні зросли на 157,7%.

Туреччина не хотіла ратифікувати угоду через спори, які виникли через обсяг фінансування, що надають конкретним країнам, і строки введення суворіших правил.