Голосування за нового спікера Ради перенесли на 8 жовтня

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Народні депутати не встигли проголосувати за кандидатів на посаду нового спікера парламенту під час засідання 7 жовтня. Головуюча Олена Кондратюк закрила пленарне засідання Верховної Ради.

Розгляд питання обрання голови парламенту продовжать завтра, 8 жовтня, з виступів народних депутатів.

На посаду спікера претендували загалом пʼять нардепів. Окрім чинного віцеспікера Руслана Стефанчука, це представники «Європейської солідарності» Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко, «Голосу» Ярослав Железняк, а також позафракційний нардеп Гео Лерос.

Пізніше під час виступів народні депутати Ярослав Железняк та Гео Лерос зняли з розгляду свої кандидатури.

Раніше глава правлячої фракції Давид Арахамія зазначав, що голосування за нового спікера відбудеться 8 жовтня, однак процедуру таки розпочали 7 жовтня.