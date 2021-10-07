У Німеччині почали судити 100-річного охоронця концтабору. Його вважають причетним до понад 3 тисяч вбивств

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Iris Aldeguer / Flickr

У Берліні постав перед судом 100-річний колишній охоронець концтабору за участь у вбивстві тисяч увʼязнених під час Другої світової війни. Про це повідомляє The Independent.

Підсудного звати Йозеф. Йому був 21 рік, коли він став охоронцем у концтаборі «Заксенхаузен». Його визнали достатньо придатним, щоб постати перед судом, попри похилий вік, хоча засідання будуть обмежені лише двома з половиною годинами на день. Столітньому чоловіку висунули звинувачення за 3 518 епізодами. Його звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам, а також у сприянні «створенню та підтриманню небезпечних для життя умов у таборі».

Серед злочинів, у вчиненні яких він нібито брав участь — розстріл радянських військовополонених і вбивство інших людей за допомогою «Циклону-Б» (це отруйний газ, за допомогою якого у концтаборах під час Голокосту вбивали євреїв).

У Німеччині постанова суду від 2011 року проклала шлях до остаточного судового переслідування за злочини під час Другої світової війни — навіть ті, хто побічно брав участь у вбивствах («не натискаючи на курок і не віддаючи наказу») можуть нести кримінальну відповідальність.

Концтабір «Заксенхаузен» відкрили у 1936 році. Це один з перших нацистських концентраційних таборів, який служив тренувальним табором для охоронців СС, які потім вирушили служити в «Аушвіц» і «Треблінку». З 1936 по 1945 рік в таборі утримувалося понад 200 тисяч людей. Десятки тисяч увʼязнених померли від голоду, хвороб, примусової праці та інших причин, а також в результаті медичних експериментів і систематичних операцій СС зі знищення (розстріл, повішення і отруєння газами). Точні цифри убитих різняться: верхня оцінка становить близько 100 тисяч, хоча вчені припускають, що цифри від 40 до 50 тисяч, ймовірно, більш точні.