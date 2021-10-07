Справа «Межигірʼя»: ВАКС заочно арештував Януковича
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Мосієнко Андрій / УНІАН
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував позбавленого звання президента України Віктора Януковича у справі про резиденцію «Межигір’я».
Відповідне рішення суд ухвалив 7 жовтня.
«Обрати Януковичу Віктору Федоровичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше як через 48 годин із часу доставки Януковича В. Ф. до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу», — оголосила суддя Катерина Широка.
Справа «Межигірʼя»
«Межигірʼя» — колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича. До 2007 року перебувала у державній власності. За версією Генпрокуратури, у липні 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав указ про передачу резиденції в користування тодішньому премʼєру Януковичу. Сам Янукович розпорядженням уряду начебто передав резиденцію акціонерній компанії «Надра України», яка підпорядковувалася Міністерству екології.
Невдовзі «Надра України», ймовірно, уклала бартерний обмін з компанією «Медінвесттрейд», після чого уряд затвердив обмін резиденції на дві будівлі на Парковій алеї в Києві. Генпрокуратура заявляє, що після цього «Медінвесттрейд» продала придбану резиденцію компанії «Танталіт».
- 11 серпня 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила про підозру восьми особам у справі про виведення з державної власності резиденції «Межигірʼя» на користь президента-втікача Віктора Януковича. Серед них — два президенти, прем’єр і нотаріуси.
- Наприкінці жовтня 2020 року ВАКС відмовив САП у заочному арешті Януковича у справі про заволодіння «Межигірʼям» через помилки під час досудового розслідування, а вже у липні 2021 року НАБУ і САП просили Вищий антикорупційний суд взяти під варту Януковича і його сина.
- 25 серпня ВАКС дозволив НАБУ проводити заочне розслідування привласнення «Межигірʼя» Януковичем і його сином. НАБУ розслідувало справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад півтори тисячі томів.