CNN: Російські хакери атакують урядові мережі США та Європи

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Unsplash / Kevin Ku

Російські хакери останніми місяцями намагалися проникнути в американські та європейські урядові мережі.

Про це пише CNN.

За словами старшого віцепрезидента компанії з кібербезпеки Mandiant Чарльза Кармакала, російська група втрутилася в діяльність кількох технологічних фірм. Для цього в деяких своїх операціях зловмисники використали нові інструменти та прийоми.

«Група скомпрометувала декілька урядових структур, організацій, які зосереджуються на політичних та зовнішньополітичних питаннях, і постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та Європі», — уточнив Кармакал.

Поки невідомо, до яких саме даних хакери отримали доступ. Офіційний представник уряду США сказав, що федеральні органи відстежують останні дії російських хакерів. Згадані атаки приписують російській групі, яка відома атакою на програмне забезпечення, розроблене ІТ-компанією SolarWinds. У грудні 2020 року ця атака порушила роботу щонайменше девʼяти американських урядових агентств.