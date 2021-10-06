Європарламент прийняв резолюцію про заборону масового застосування систем розпізнавання облич
- Автор:
- Костя Андрейковець
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chuttersnap / Unsplash
Європейський парламент прийняв резолюцію про необхідність введення заборони в Євросоюзі на масове використання технологій автоматичного розпізнавання облич у громадських місцях.
Як повідомляється на сайті Європарламенту, за проголосували 377 євродепутатів, а проти — 248. Утрималися — 62.
Резолюція не має юридичної сили, але висловлює думку парламентаріїв і може дати поштовх реальним діям.
У резолюції сказано, що жителі ЄС можуть перебувати під стеженням технологій зі штучним інтелектом (АІ) тільки коли їх підозрюють у злочині, а держоргани повинні почати використовувати програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом.
Саме використання подібних технологій повинно бути віднесено до категорії високого ризику у випадках, коли існує можливість вкрай негативного впливу на життя людей. Будь-яке масове застосування АІ для масового стеження слід вважати непропорційною мірою. Це безпосередньо загрожує правам і свободам, таким як недоторканність приватного життя, а також може спровокувати судові позови.
Також у резолюції зазначено, що системи розпізнавання облич досі не досконалі — АІ може хибно ідентифікувати етнічні меншини, представників ЛГБТ або літніх людей.
У резолюції депутати закликають заборонити використання приватних баз даних із розпізнавання облич, таких як система американського стартапу Clearview, яку вже використовує поліція в деяких країнах, а також системи прогнозування поведінки можливих правопорушників.
- У червні цього року глави Європейської ради із захисту даних і Європейського наглядового органа вже закликали повністю заборонити застосування АІ для розпізнавання облич в громадських місцях.
- Багатьох правозахисників і політиків найбільше турбує використання цих технологій поліцією і спецслужбами, попри те що розпізнавання облич використовується ще і, наприклад, в автоматичних воротах в аеропортах, які звіряють особу з паспортними даними.
- На сьогодні відомі факти використання АІ для репресій в Китаї, зокрема проти уйгурів.